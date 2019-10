Halloween v Zoo Zlín

Přijďte do zlínské zoo oslavit 2. a 3. listopadu svátek Halloween! Čekají na vás čarodějnice, kostlivci, nápaditě vyzdobený areál, ale také dlabání dýní, dětská halloweenská komentovaná prohlídka, strašidelná procházka a odměna za halloweenský kostým! Navíc v sobotu 2. listopadu prodlužujeme otevírací dobu do 20.00 hod., pokladny hlavního a sezónního vstupu budou otevřeny do 18.00 hod. Areál zoo od hlavního vstupu po pavilon žiraf zpestří "duchařská" výzdoba. Náš tým zahradníků již příští týden začne realizovat vskutku originální aranžmá, ve kterých samozřejmě nebudou chybět čarodějnice, duchové, obrovské pavučiny, netopýři, dýně a další motivy.

K Halloweenu neodmyslitelně patří světýlka a lampiony, určitě proto vezměte lampiony s sebou. Pro všechny případy však u hlavního a sezónního vstupu nabídneme v sobotu 2.11. od 14.00 hod. k zakoupení celou lampionovou soupravu, tzn. lampion s motivem Halloweenu, držátko se žárovkou a baterkami.

Halloweenský víkendový program

Sobota 2.11.

12.30 – 15.00 dlabání dýní na nádvoří zámku

14.00 - 18.00 prodej lampionů u hlavního a sezónního vstupu

15.00, 15.15, 15.30 dětská halloweenská prohlídka s čarodějnicemi

17.30 – 19.30 strašidelná Zoo Zlín aneb bojí se i dospělí

Neděle 3.11.

13.00, 13.15, 13.30 dětská halloweenská prohlídka s čarodějnicemi

Halloween oslaví i zvířata

Halloweenské dýně udělají v neděli 3. listopadu radost také zvířatům. Do výběhů surikat, hyen, slonů, lvů. medvědů nebo papoušků nestor kea umístíme v určitý čas vydlabané nebo plné dýně. O jedinečné zážitky tak rozhodně nebude nouze. Přesný časový rozpis zveřejníme příští týden.

Dětské halloweenská komentovaná prohlídka s čarodějnicemi

S malými dětmi určitě nevynechejte speciální komentovanou prohlídku s čarodějnicemi. V uvedené časy startuje vždy u tropické haly Yucatan. S čarodějnicemi se děti nebudou ani chvilku nudit, navíc ochutnají i čarovný lektvar.

Strašidelná Zoo Zlín

Od restaurace Neapolitáno po pavilon žiraf na Vás bude čekat 12 různých stanovišť, na kterých vyzkoušíme Vaši odvahu a také ukážeme, že "strach má někdy velké oči". Cestu Vám usnadní světelné směrové šipky, všechna stanoviště budou označena. Mapku trasy v příštím týdnu zveřejníme na webu a FB, v sobotu 2. listopadu bude k dispozici v pokladnách zoo v tištěné verzi.

Tuto prohlídku nedoporučujeme pro menší děti.

Odměna za halloweenský kostým

Každý návštěvník, který v sobotu 2. a v neděli 3. listopadu přijde do zoo v halloweenském kostýmu (nestačí jen mít drobnou rekvizitu typu klobouk, upíří zuby, plášť, namalování atd.), získá hezký dárek! U hlavního vstupu jej vydá paní pokladní v zooshopu, u sezónního pak paní pokladní při zakoupení vstupenky.

Halloweenské delikatesy

Během návštěvy nesmíte minout restaurace Tyrol! Mistři kuchaři na sobotu a neděli připravují opravdové lahůdky. Delikatesní menu zveřejníme příští týden.