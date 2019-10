Pohádkové Vánoce

Vánoční výstava s programem pro školy v kulisách klasických evropských vánočních příběhů a pohádek.

Přeneseme se do dávných časů, do dob bez moderních technologií, do dob kouzelných a pohádkových, kdy děti trávily zimní večery posloucháním starých příběhů a pohádek.

Osvěžíme si také staré vánoční zvyky a tradice, nebude chybět malé vánoční věštění a výroba drobného dárečku.