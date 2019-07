Jedním z turistických lákadel během hlavní turistické sezóny na Ostrožsku jsou pravidelné letní prázdninové plavby k ostrožskému zámku po Baťově kanále mezi Veselím nad Moravou a Uherským Ostrohem - také v letošním roce můžete do Uherského Ostrohu připlout stylově lodí. Loď Danaj popluje každou prázdninovou neděli v červenci a srpnu (tj. v neděli 7. července, 14. července, 21. července, 28. července, 4. srpna, 11. srpna, 18. srpna a 25. srpna 2019) z přístaviště Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou, odkud bude vyplouvat v 10:00. Plánované připlutí do Uherského Ostrohu je v 11:00. Odpoledne se pak loď Danaj vrací z Uherského Ostrohu zpět do domovského přístavu ve Veselí nad Moravou - z Uherského Ostrohu odplouvá ve 14:00 z přístaviště pod plavební komorou a do Veselí nad Moravou připluje v 15:00.

Během celé plavby budou na palubě lodi pro rodiny s dětmi k dispozici animátoři, kteří pro děti připraví tematický program zaměřený na řeku Moravu, její faunu a flóru. Rodiče si tak můžou užít ničím nerušenou plavbu.

Lodní lístky si lze rezervovat prostřednictvím SMS zprávy zaslané na telefonní číslo 603 579 456 ve tvaru jméno, datum plavby, počet osob a směr plavby.

Cena lodního lístku pro veselskou plavbu je 180 Kč pro dospělé a 110 Kč pro děti (jednosměrný lístek) nebo 220 Kč pro dospělé a 130 Kč pro děti (zpáteční lístek).