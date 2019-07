Americký satirický jazzový muzikál Chicago patří mezi nejvýznamnější díla autorské dvojice John Kander a Fred Ebb (Kabaret, Řek Zorba, Polibek pavoučí ženy). Podle původní divadelní hry Chicago napsali Ebb (libreto, texty písní) s Kanderem (hudba) a Bobem Fossem (režie, choreografie a spolupráce na libretu) libreto, jímž v roce 1975 sáhli do svědomí vlastní „země svobody a neomezených možností“. Příběh dvou pro vraždu svých partnerů vězněných, souzených a posléze osvobozených kabaretních zpěvaček Roxie Hart a Velmy Kelly a bezskrupulózního advokáta Billyho Flynna, jehož jediným zájmem je solventnost jeho klientů, otevřeně tematizuje korupci v soudních síních i v médiích, poukazuje na perverzní potřebu „výroby“ celebrit a především útočí na absurdně amorální zákony showbyznysu. Broadwayská premiéra originálního muzikálu se uskutečnila 3. června 1975 v Richard Rodgers Theatre (počet repríz se vyšplhal na 936); opravdového triumfu se však muzikál dočkal až při znovuuvedení o jednadvacet let později: tehdy získal šest cen Tony. Téma, které na základě skutečných událostí původně vylíčila na stránkách listu Chicago Tribune a poté do stejnojmenné hry zpracovala tehdy mladá reportérka Maurine Dallas Watkinsová už v roce 1926, se ještě před muzikálovým přepisem dočkalo dvou filmových zpracování: němý film Chicago (1928) a snímek Roxie Hart s Ginger Rogersovou (1942). Obecně známé je zejména novodobé filmové ztvárnění muzikálu režisérem Robem Marshallem, s Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, Richardem Gerem, Johnem C. Reillym a Queen Latifah, jež roku 2003 získalo šest Oscarů.

Máte-li pocit, že americké pojetí „svobody a neomezených možností“ nebezpečně dorazilo i do našich zeměpisných šířek, můžete se na barvitý broadwayský muzikál v režii Lindy Keprtové těšit nyní i ve Slováckém divadle.