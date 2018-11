Den pro dětskou knihu / Jak to bylo na Vánoce

Den, kdy celá knihovna patří dětem! Celostátní akce zaměřená na podporu dětského čtenářství. Dopoledne v knihovně inspirováno tvorbou Josefa Čapka. Vernisáž a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce, čtení z knihy Povídání o pejskovi a kočičce, divadlo pro děti Kufr - Velký Fuk, dílny pro děti, hry, čtenářská registrace pro děti do 15 let zdarma.

PROGRAM:

9.00 foyer budovy 15

Vernisáž výtvarné soutěže Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce

Hudební doprovod Markéta Dvorská, kytara

9.00 – 11.00 3. podlaží budovy 15, oddělení pro děti, klubovna

Tvoříme s pejskem a kočičkou

Výtvarná dílna

9.00 - 12.00 foyer budovy 15

Kniha vánočních přání

Výtvarná dílna



10.30 sál B, 2. podlaží budovy 15

Divadlo Kufr - Velký Fuk

Představení pro děti. Prodej vstupenek na divadelní představení bude zahájen v sobotu 1. prosince od 9.00 v recepci v budově 15. Kapacita sálu omezena.

Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do 2 let zdarma.



11.15 foyer budovy 15

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže



11.00 – 12.00, oddělení pro děti, 3. podlaží budovy 15

Čtení z knihy Povídání o pejskovi a kočičce



9.00 – 13.00, edukace muzea, 5. podlaží budovy 14

František na mikulášském jarmarku

Dílna pro děti s předváděním řemeslníků. Vydejte se společně s devítiletým Františkem Bartošem na mikulášský jarmark ve Zlíně před více než sto padesáti lety. Dozvíte se, co tam tehdy mohl malý František vidět i ochutnat a co si nakonec za své ušetřené peníze koupil. Součástí programu bude předvádění řemeslníků a každý si může vyrobit drobnou hračku, která se může podobat hračkám z Františkovy doby.



Registrace dětí do 15 let do knihovny ZDARMA po celý den!