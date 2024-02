DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JURIŠTOVÉ PRAHA

Dana Pražáková: OBUŠKU Z PYTLE VEN

Hrají: Jiří Krejčí / Radovan Snítil, Julie Jurištová, Hana Tunová, Daniel Koťan / Kryštof Maliňák

Režie: Dana Pražáková

Klasická pohádka na motivy na motivy Karla Jaromíra Erbena tentokrát v muzikálovém podání.

Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen po bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká práce i pro kouzelné bytosti. Buďme proto rozvážní a opatrní. Když chudý švec Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky, v krčmě už na něj čeká vykutálená dvojička hostinských, která ho nestydatě okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený výprask. Teprve když je po starostech, mohou si všichni oddechnout. Příběh plný písniček a komických situací je určen pro dětské diváky od 3 do 10 let i pro dospělé.