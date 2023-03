…Vyšel jsem si do krajiny s obrazy v hlavě, myslel jsem, že je cestou potkám, ale nepotkal. Chtěl jsem uvidět to, co už v hlavě bylo, cesta ale představy přemazala a nahradila jinými obrazy. Příště to udělá znovu..

Obrazy na výstavě jsou vytvořeny na základě autorových záznamů pěší cesty z rodného města do Telče. František Novák / S představou o cestě