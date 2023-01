Z mé zahrady

Výstava probíhá denně v prostorách infocentra od 1. 2. až do 31. 3. 2023. Pár slov k výstavě od samotné autorky Zdenky Šimkové: "Jako dvojče s bratrem jsem se narodila roku 1947 ve východních Čechách, přímo v městečku, kde se stékají Tichá a Divoká Orlice. Narodili jsme se do rodiny malíře a grafika Václava Macháně. Maminka byla krásnou, láskyplnou něžnou stálicí, která byla vždy na blízku, milovaná a milující a každé naše rozbité koleno div neoplakala. Domov voněl terpentýnem a barvami. Na kamnech stál starý hrnec s klihem a štětkou, a i přes jeho nevábnou vůni jsme rádi natírali připravená plátna.

Byli jsme svědky zrodu obrazů, kreseb krajin a zátiší od počátků hledání motivů v plenéru, kdy nás otec brával s sebou. Zatím, co otec skicoval a maloval, my jsme běhali po loukách a mezích, které byly ještě plné motýlů, včel a vážek, kopretin, zvonků a kohoutků. Už tehdy ve mě vyklíčil obdiv a láska k zázrakům přírody. Ta se vine celým mým životem. Také jsme byli rodiči zasvěcováni do světa hudby, literatury a poezie, učili se rozpoznávat dobro a zlo. To, co vám nabízím k nahlédnutí, jsou jen střípky, poskládané z mého dětství až do současnosti. Příroda se mi svěřuje s až neuvěřitelnými tajemstvími a já je pak pomalu kreslím a maluji. Častokrát zobrazuji labuť, uchvacuje mě svojí krásou, ladností a čistotou, je pro mě symbolem věrnosti a lásky. A to na celý život. Bude mě těšit, když vás mé obrázky osloví, potěší na duši a budou se líbit.

Vstup je ZDARMA.