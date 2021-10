LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem

Lukáš Hejlík dorazí na Svatého Martina a od 19:00 hodin to rozjede s humornou knihou Fredrika Backmana "Co by můj syn měl vědět o světě". Čtení proběhne v 1. patře Panské restaurace a protože bude toho Martina, spojte to s večeří a mladým svatomartinským vínem.

Vstupenky je možné zakoupit v TIC Panského dvora nebo online na ticketlive.cz.

Cena vstupenky 150,-.