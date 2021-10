Riddikulus! | Jihlava

Od první sovy až po nervyderoucí souboj s pánem zla! Čarodějové, mudlové i motáci, kteří vyrůstali a dospívali za zdmi Bradavic, pojďte sem! Čeká nás bláznivý let světem Harryho Pottera. Sedm knih plných dobrodružství zhuštěných do jednoho představení je nejen poctou fenoménu jedné generace, ale i zábavnou a laskavou karikaturou v podání mladých divadelníků. Naši tři hrdinové – Harry, Ron a Hermiona – budou kličkovat v labyrintu oblíbených scén a přeskakovat pohyblivá příběhová schodiště. Čekejte neočekávané a hůlky mějte vždy připravené! Ochutnali byste lektvar od barmana Snapea? Dokázali byste si představit Harryho a Draca jako kamarády? Podívali byste se, jak tancuje Voldemort? A co tak rap battle mezi Bellatrix a Ronem? Pro všechny, jež milují neobyčejný kouzelnický příběh a nebojí se z něj utahovat, jsme připravili jedinečné divadelní představení! Přeměny známého příběhu se chopili mladí divadelní stíhači a kulturní platforma OZ Artefakt, jež nabízí příležitosti studentům, absolventům múzických umění a čerstvým talentům. Jejich hlavními zaklínadly jsou humor a melodie, výsledkem je chytlavá parodie. Pozor! Představení není vhodné pro diváky do 15 let! Riddikulus! Režie: Pavol Viecha Text: Pavol Viecha, Martin Krč Dramaturgie: Martin Krč Hrají: Katarína Gurová, Peter Pavlík a Kristóf Melecsky Scéna, kostýmy: Dorota Volfová Hudba: Andrej Majerčík Produkce: Zuzka Lobotková