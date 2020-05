Výstava přibližuje chov hovězího dobytka jako dříve neodmyslitelnou součást každodennosti. Chce připomenout význam a roli krávy v životě obyčejného člověka a také stopy, které zanechala v kultuře a folklóru. Výstavou provázejí autorské kresby ilustrátorky Terezy Říčanové. Návštěvníci se mohou zapojit do výzvy Zašli krávu: uvítáme veškeré fotografie, vzpomínky, obrázky i předměty spojené s chovem krav v minulosti i současnosti. Na facebooku muzea běží kvíz Co je to za kravinu?