Když stromeček zazáří / Vánoce v 70. a 80. letech 20. století

Výstava přibližuje vánoční atmosféru 70. a 80. let 20. století. Těšit se můžete na nejrůznější dárky pro malé i velké včetně Rubikovy kostky, plyšáků, panenek, autíček, stolních her, dárkového balení šeříkového mýdla, nebo i ne vždy oblíbených „měkkejšů“. Dozvíte se, na co se před svátky stávala fronta, čemu se říkalo podpulťák a kde byste našli nejbližší Tuzex. Pro milovníky tradic bude připravena i historická světnice s tradičními horáckými vánočními zvyky včetně věštění budoucnosti pomocí odlévání olova či hrníčků.