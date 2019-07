Ahoj!

Jmenuju se Fík a jsem pes, teda maxipes, celým jménem Maxipes Fík. Nějak jsem vyrostl, ale Ája a její tatínek a její maminka si mě nakonec nechali, když jsem jednou zachránil Áju z rybníka. A to jsem rád. Že jsem ji zachránil a že si mě nechali. Možná se divíte, že tohle píšu, ale to se nedivte, protože já umím i mluvit. On se teda divil i pan listonoš, než omdlel. Pak jsem ho musel olízat, aby mohl běžet roznášet dál. Jenom nevím, proč u toho tolik ječel.