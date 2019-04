František Dörfl – Grafika / objekty

Výstava představí práce Františka Dörfla.

František Dörfl pracoval celý život jako konstruktér a jeho profese se odrážela i v jeho výtvarném projevu. V grafické tvorbě využíval k otiskům například odpadní kovový materiál ze strojové výroby. Výstava se, oproti původnímu záměru vystavit široký záběr autorovy tvorby včetně pastelů, soustředí na autorovu počáteční tvorbu 60. a 70. let, kdy autor nalezl osobitý výtvarný projev a začal tvořit expresivně pojaté grafické cykly – například Řetězová reakce, Signály a další. Dále na cykly olejových maleb Konstrukce organismů a Organismy z 80. let, tvořící kontrast ke geometrickým, technikou inspirovaným grafickým cyklům. A v neposlední řadě na hravé a barevné objekty z 90. let, v nichž dochází k propojení prostorového geometrického rastru s malířskými postupy. Některá díla budou veřejnosti představena poprvé. Přes časové rozdíly, z nichž jsou vybrána vystavená díla, spojuje je jakási vnitřní kontinuita, neustálé hledání, tvůrčí radost, která se projevuje v kombinování nejrůznějších materiálů, neobvyklé barevnosti a neuvěřitelné, nevyčerpatelné imaginativní invenci. František Dörfl se ve své tvorbě neopakuje, rozvíjí téma, opětovně se k němu vrací v nových variacích. Svým materiálovým rozsahem, množstvím použitých výtvarných technik a zejména svým obsahem, který má kořeny ve fyzické matérii, ale přesahuje do duchovní sféry a to s aktuálním více obsažným nejen ekologickým apelativním varováním. Dörflova tvorba má své trvalé místo v regionálním umění, které mnohonásobně překračuje a přes výstavy v zahraničí i mezinárodní ocenění, na své zařazení do kontextu české výtvarné kultury stále ještě čeká.