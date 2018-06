Mezinárodní festival dokumentárních filmů - Jihlava

Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů v Jihlavě bude letos rezonovat téma paměti. „Dokumentární film je s pamětí neodmyslitelně spojený,“ říká ředitel festivalu Marek Hovorka. Ten v pátek 22. června představil v jihlavské Galerii Půda festivalový plakát z dílny grafika Juraje Horvátha. 22. ročník Ji.hlavy proběhne letos ve dnech 25.–30. října.

„Řada dokumentaristů zkoumá historické události, zaznamenává výpovědi svědků, vytváří mapu osobní paměti. Ale vlastně cokoli, co zachytí kamera, je konzervováno pro další generace, jen média záznamu se mění. Také místa nebo věci mají svoji vlastní paměť,“ dodává k letošní ji.hlavské grafické koncepci Marek Hovorka.

„Nesbírám je, pouze nacházím - použité, vyšisované, odřené, zaprášené, polámané, zteřelé... předměty," píše ve své tradiční básni k plakátu jeho autor, výtvarník Juraj Horváth. „Kladu je vedle sebe, na sebe. Zlehka opracovávám, propojuji a doplňuji jejich příběhy. Měkká dokumentace,“ pokračuje Horváth.

Letošní znělka: Jean-Luc Godard

Velkou událostí bude letos již festivalová znělka, kterou realizoval slavný režisér Jean-Luc Godard, podepsaný pod klasickými díly světové kinematografie, jako U konce s dechem, Bláznivý Petříček nebo Alphaville. „Máme ohromnou radost, že se věci chopil právě on. V rámci letošního programu uvedeme v české premiéře i Godardovu novinku Le Livre d'image, za kterou v Cannes získal zvláštní Zlatou palmu,“ dodává Marek Hovorka. Znělka bude promítnuta poprvé 2. července na 53. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Autory ji.hlavských znělek jsou vždy výrazné osobnosti: v minulosti třeba islandský režisér a hudební skladatel Jóhann Jóhansson, americký režisér Godfrey Reggio či legenda české nové vlny Jan Němec.

Ji.hlava dětem v OGV

Novinkou letošního ročníku bude výrazně rozšířený program pro děti. Zahrne mimo jiné divadelní představení, koncerty a samozřejmě dokumentární filmy. „Program bude určen pro návštěvníky od dvou do patnácti let. Pro nejmenší bude připraven dětský koutek s celodenním provozem. Starší děti se budou moci zapojit do výtvarných dílen, prozkoumat principy pohyblivého obrazu nebo vytvořit vlastní zvukovou nahrávku,“ říká Iva Honsová, koordinátorka vzdělávacích aktivit Centra dokumentárního filmu, které na festivalovém programu pro děti spolupracuje. Program proběhne v budově Oblastní galerie Vysočiny na Masarykově náměstí a bude zdarma, stejně jako akreditace na festival pro děti do patnácti let.

Inspirační fórum v Horáckém divadle

Další festivalovou novinkou bude letos přestěhování Inspiračního fóra. Přednášky a rozhovory se zajímavými hosty, mezi které patřili v minulosti například americký psycholog Philip Zimbardo či čínský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu Gao Xingjian, bude hostit zrekonstruovaná Zkušebna v Horáckém divadle. „Jde o zcela nový prostor, který vznikl v dosud neužívané části divadla. Jsem rád, že tu proběhne právě Inspirační fórum, protože i naše aktivity, které plánujeme pro veřejnost ve Zkušebně od září, budou na bázi otevřenosti, inspirace a aktivního zapojení diváků,“ uvedl ředitel divadla Ondřej Remiáš. Horácké divadlo bude také vůbec poprvé plnohodnotným zázemím pro diváky: na obou scénách budou probíhat po celou dobu festivalu filmové projekce.

22. ročník MFDF Ji.hlava proběhne 25. až 30. října 2018. Do 30. června je možné zakoupit EARLY BIRD akreditaci za zvýhodněnou cenu 350 korun.