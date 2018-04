Otevírání návštěvnické sezóny v Zoo Děčín

Děčínská zoologická zahrada zahájí tuto sobotu v pořadí již 69. návštěvnickou sezónu. Příchozí čeká odpoledne plné zábavy, při kterém zoo představí především novinky, které přichystala na letošní rok.

„Návštěvníky pozveme na procházku po zoo, která bude mít několik zastavení. Ukážeme návštěvníkům plány výstavby - seznámíme je s budoucí Expozicí zvířat z chladných krajů, jejíž stavba začne v druhé polovině tohoto roku a kde bude možné v budoucnu obdivovat rosomáky sibiřské, výry virginské a kamzíky běláky. Zastavíme se také u mláďat, která přišla v posledních týdnech na svět,“ popsala mluvčí zoo Alena Houšková. Do života tak zoo společně s návštěvníky přivítá například dvě mláďata makaka chocholatého, klokana rudokrkého nebo tamaríny žlutoruké. Dalším zastavením bude například nově zrekonstruovaná expozice jezevců lesních nebo představení nových naučných interaktivních tabulí s názvem „Co nevíte o zvířatech“, které jsou nově nainstalovány na cestě k jízdárně.

Během odpoledne ale nebudou chybět ani soutěže pro děti v amfiteátru zoo za doprovodu skupiny U-Style. „Program v amfiteátru začne vyhodnocením soutěže ve výrobě ptačích budek a krmítek, kterou jsme vyhlásili na začátku měsíce března u příležitosti Světového dne divoké přírody. Soutěžící do zoo doručili celkem 10 budek a 5 krmítek, všechny exempláře budou nainstalovány v areálu zoo a my doufáme, že je brzy obsadí ti správní nájemníci. Kdo si na výrobu budky netroufnul v rámci soutěže, dostane na akci příležitost vyzkoušet si to za pomoci pracovníků údržby Zoo Děčín,“ doplnila mluvčí. Zoo seznámí návštěvníky i s kampaní Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií EAZA s názvem Silent forest – Ztichlý les, která se po dva roky věnuje ochraně zpěvného ptactva v Jihovýchodní Asii. „Jednou z možností, jak mohou lidé v Čechách pomoci ochraně těchto opeřenců, je například sbírka dalekohledů, která probíhá hned v 11 českých zoologických zahradách. Vybrané dalekohledy poputují do ekologických center v Asii a poslouží nejen k pozorování ptactva, ale také ke vzdělávání místních dětí a ke zvyšování jejich povědomí o ochraně přírody,“ vysvětlila Houšková. V Zoo Děčín je možné za donesený dalekohled získat volnou vstupenku do zoo zdarma.

Akce s názvem Startujeme! Začíná v děčínské zoo v sobotu 21. dubna 2018 ve 14 hodin.