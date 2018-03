Severní Terasa „nedokončená“. Ateliér 40 - Ústecké projekty a realizace 1963-1990

Je domovem zhruba pětiny Ústečanů - sídliště Severní Terasa. Ač nebývá obvyklé nazývat panelová sídliště z dob socialismu dobrou adresou, tady to platí. Místní se ke své čtvrti neváhají hrdě hlásit a dávat najevo spokojenost s prostředím, v němž žijí. Čím je tohle sídliště jiné? A proč se jeho kouzlo nepodařilo zopakovat v jiných částech města? K tomu nabízí klíč nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem, která mapuje tvorbu architektonického ateliéru Stavoprojektu „Ateliér 40“ (V. Krejčí, J. Fojt, M. Böhm, J. Gabriel, J. Burda, J. Zbuzek, J. Kvaš a další), který v letech 1963 – 1990 navrhl několik ústeckých sídlišť a řadu dalších veřejných objektů.

„Ateliér 40“ začínal na projektování nového Mostu. Zejména centrum přesunutého města je z velké části jeho dílem. Pak se ale tým vedený ústeckým architektem Václavem Krejčím přihlásil do soutěže na obrovské sídliště Severní Terasa v Ústí nad Labem a tu vyhrál. Centrum svého zájmu tím nadobro přesunul z Mostu do krajského města. Když architekti obhlíželi prostor budoucího sídliště, právě tu dozrávaly lány obilí. Příležitost formovat prostředí lemované malebnou krajinou Českého Středohoří a Krušných hor přijali jako mimořádnou výzvu. Realizaci ovlivnila zásadní omezení typizovanou socialistickou stavební produkcí, přesto architekti prosadili do projektu řadu novátorských prvků, které anonymizovaný život mezi paneláky podstatně zlidštily. Sídliště se nepodařilo do převratu v roce1989 zcela dokončit, hlavně jeho obchodní a oddychové centrum. Některé objekty zůstaly rozestavěné zejména tzv. sektorové centrum, jiné pouze na papíře jako druhý park, sportovní areál, koupaliště, gymnázium, expozitura ministerstva životního prostředí aj. Na výstavě ale dostane návštěvník příležitost navštívit Severní Terasu „dokončenou“.

Expozice se nevěnuje jen Severní Terase, představí i mnohé další projekty „Ateliéru 40“ jako sídliště Krásné Březno nebo zapomenutý návrh tzv. Jižní Terasy, gigantického sídliště pro 50 tisíc lidí, které bylo plánováno na střekovskou stranu v okolí Kojetic.