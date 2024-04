Vstupte do kouzelného světa Ledového království a Zámku Lobkowicz! Oblíbený dětský muzikál Království z ledu inspirovaný oblíbeným filmem nyní přichází i do pohádkového prostředí Roudnice. Jedinečný a vtipný sněhulák Olaf nepřinese do příběhu jen sníh, ale také spoustu dobré nálady a dobrodružství!

Nebojácná Anna se rozhodne vydat na dobrodružnou cestu, aby zachránila svou sestru Elsu před věčnou zimou. Doprovází ji drsný horal Kristoff, jeho věrný sob Sven a vtipný sněhulák Olaf. Během jejich dobrodružství narazí na různé překážky, včetně mýtických trolů a drsných živlů. Příběh plný pohádkových dobrodružství a nezapomenutelných melodií zaujme malé i velké diváky.

Tento muzikál Království z ledu na motivy filmu Ledové Království je vhodný pro děti od 3 let.