„Vydáváme se do vesmíru připraveni na všechno, tedy na samotu, boj, utrpení i smrt. Ze skromnosti to neříkáme nahlas, ale občas si myslím, jak jsme báječní. Jenže my nechceme dobývat vesmír, chceme pouze rozšířit Zemi k jeho hranicím.“

(Stanisław Lem, Solaris)

Prostřednictvím připravovaného výstavního projektu, koncipovaného jako epické environmentálně dis(u)topické sci-fi, se roudnická galerie připojuje k hlasité celospolečenské diskuzi o udržitelnosti života na Zemi. Drastické vymírání živočišných druhů, zánik fauny a změna klimatu, to je jen část problémů, na které již dříve upozornili přední světoví badatelé. Dnes a denně se ujišťujeme v tom, že doba ztráty kontroly nad našimi životy je ještě daleko. Environmentální úzkost se však již stala aktuální. Strach z toho, co bude. Strach z toho, že nemáme žádný plán B. Tuto skutečnost (a nejen ji) výstava PLANET ID: vzpomínky na Zemi reflektuje. Zahrává si s představou meziplanetárního eskapismu – mentální hrou na únik do jiných světů. Čím se ale taková vesmírná cesta stává pro své pasažéry? Záchranou, nebo vězením, v němž už nezbývá nic jiného, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​než vzpomínky? Střípky, které si lidský mozek sestavuje do nových abstraktních konceptů?

