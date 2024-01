Hodina Duchů

Zábavná komedie na letní scéně hradu Hněvín v Mostě!

Komedie plná hudby, která si pohrává s myšlenkou, co může být v sedmém nebi, ale též co může být v takovém šestém nebi, pátém a ostatních. Co když s posledním výdechem nic nekončí? V okamžiku půlnoci se otevírá možnost pro duchy odejít a splynout s velkým Já. Ale není to tak jednoduché. I zde probíhá administrativa a úředník z určitého nebe musí prověřit, zda duch je dostatečně uvědomělý a může se stát duší a odejít. I v nebi se honí kariéra a i úředník se chce dostat výš - do vyššího nebe. A když se postupně na jednom místě sejdou duchové modelky, fotbalisty, bankéře, důchodce, zapálené esoteričky a dalších, bude o zábavu postaráno...vstupenky v předprodeji v síti Goout