V Muzeu Města Podbořany se nachází zcela unikátní expozice nazvaná Hlasy Čechů z Volyně. Ta návštěvníkům zprostředkovává jedinečné osudy komunity volyňských Čechů od jejich odchodu z Rakouska-Uherska do tehdejší Ruské říše až k návratům do Československa a současným událostem. Vznikla ve spolupráci Národního muzea s městem Podbořany a Sdružením Čechů z Volyně a jejich přátel.

Do Volyňské gubernie se od 60. let 19. století vydávali hromadně lidé z českých zemí za levnou půdou. Jako kolonisté si zde budovali svůj prosperující svět a přes časté politické změny se snažili zachovávat si přitom český charakter. Ve druhé světové válce tvořili značnou část československého armádního sboru, což přispělo k možnosti hromadného návratu desetitisíců lidí do historické vlasti. V největší míře reemigrovali do podbořanského či žateckého regionu. Volyň je nyní součástí Ukrajiny a rovněž v nedávné době z ní mnoho lidí s českými kořeny uprchlo před válkou do České republiky.

VÍCE INFORMACÍ, OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ ZDE