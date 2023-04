Vernisáž výstavy Jan ze Žatce, Oráč a smrt v Muzeu města Ústí nad Labem

Vernisáž výstavy o Janu ze Žatce a jeho fascinujícím díle, kterému i šest set let po svém vzniku lidé dodnes věnují svoji pozornost. Na jedné straně je to intenzivní próza této rané novoněmecké hry, na druhou stranu je to téma, které se týká každého – umírání, ztráta blízkých, nevyhnutelnost smrti, její nespravedlnost, bolest a vztek tváří v tvář vlastní bezmoc.

Vernisáž se koná 5. 4. 2023 od 17 hodin.