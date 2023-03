Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na výstavu Atlas ptáků neobyčejných, která bude zahájena ve čtvrtek 27. dubna od 17 hodin v pobočce Stará papírna, Volyňských Čechů 733 v Žatci.

„Putovní výstava Ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově bude mít v Žatci svoji derniéru. Na 16 textových a obrazových panelech se seznámíte s vývojem vztahu člověka ke zvířatům od prvobytně pospolné společnosti do současnosti. Nejvíce prostoru je věnováno popisu jednotlivých druhů ptáků skutečných nebo i vymyšlených, které ovlivnily lidskou fantazii v mýtech a pověrách, staly se předlohami pro souhvězdí, božstva, nebo byly převzaty jako znaky na erby apod. Výstava se snaží kopírovat středověké bestiáře, ukáže dermoplastické preparáty a další modely zapůjčené z Ornis v Přerově, např. dodo mauricijského, obří nohu ptáka, indiánský totem, obří vejce, popel ptáka Fénixe atd. Pro děti je připraveno mnoho hádanek, s průvodcem budeme zachraňovat Fantazii a víc už prozrazovat nebudeme", vysvětlil a na výstavu pozval její kurátor Ing. Martin Čížek. Výstava potrvá do 16. listopadu 2023. Otevřena je úterý až čtvrtek vždy od 9:00 do 17:00. Větší skupiny prosíme nahlásit předem na tel. 774 411 350.