V půvabném parku zámku Velké Březno můžete ochutnat stovky vynikajících vín z moravských i českých sklepů. Letošní, vpravdě mimořádný košt, bude netradiční nejen v tom, že je pořádán v mimořádné době a za mimořádných opatření, v jiném než obvyklém termínu, že průběžná návštěvnost je limitována 300 osob a že bude také trošku menší než jindy – nebude totiž ochutnávka hodnocených vín, které vinaři posílali do naší soutěže, protože soutěž se letos nekonala.

6. 6. 2020

9.00–17.00

Letošní Košt hraběte Chotka bude ale výjimečný i tím, že stánky vinařů budou umístěny v romantickém zámeckém parku přímo pod košatými stromy a že si budete moci vzít deku a v parku na trávě si udělat piknik. Všechno to však bude možné jen za hezkého počasí. Pokud by tedy mělo být ošklivo, zima a pršet, košt operativně zrušíme – sledujte proto naše webové stránky. Letos to bude opravdu mimořádné.

V době konání akce je zámecký park pro veřejnost uzavřen. Pravidelné prohlídky zámku se konají každou celou hodinu, průvodce si návštěvníky vyzvedává u vstupní brány. Děkujeme za pochopení.