Symbolismus / Cesta člověka

Symbolické významy jsou ve výtvarném umění zakotveny již od jeho nejstarších počátků a dále napříč staletími. A ačkoli se jednalo o dominantní tendenci především v rámci proudu symbolismu na přelomu 19. a 20. století, nelze se s nimi nesetkat téměř ve všech obdobích, včetně současnosti.

Výstava by měla sledovat jeden z esenciálních symbolistních příběhů, vyprávějící o osudu člověka, podobně jako paradigmatické dílo Paula Gauguina Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam směřujeme? Klasické ukázky symbolistní tvorby by však měly být doplněny také o realizace z jiných období, od romantismu do současnosti, aby vynikla všudypřítomná potřeba člověka v hledání odpovědí na základní existenciální otázky, vztahující se k životu, osudu a věčnosti.