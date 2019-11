Ježíškova pošta - Central Most

Ježíšek všechna vánoční přání orazítkuje svým speciálním razítkem a v prosinci je odešle adresátům.

Pohledy, dopisy a přání pro své blízké vložte do Ježíškovy poštovní schránky, umístěné u vláčku před Klenoty Aurum.

Všechna vložená psaní musí být nadepsána cílovou adresou.

Známky zajistí OC Central Most a všechna psaní před Vánoci dopraví do Vánoční pošty na Božím Daru, kde Ježíšek bydlí.

Ježíšek všechna vánoční přání orazítkuje svým speciálním razítkem a v prosinci je odešle adresátům.

Vánoční přání pro své blízké můžete do Ježíškovy pošty v Centralu vhazovat do 15. 12. 2019.