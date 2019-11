Výstava o radioaktivitě, těžbě uranu a hledání úložišť. Těžba uranu v Krušných horách zažila rozmach v období tzv. studené války a hrála důležitou roli v rámci „závodů ve zbrojení“. Politický rozměr těžby tvrdě dopadal na osudy lidí.

Oblastní muzeum a galerie v Mostě v rámci přeshraniční spolupráce s Městským a hornickým muzeem ve Freibergu představuje putovní výstavu „Mýtus Atom“, a to v nově opravených výstavních podkrovních prostorách OMGM. Od května do září byla instalována ve Freibergu, poté putovala do Mostu a odtud ji čeká cesta na další místa v Čechách i v Německu.

U zrodu záměru stálo Městské a hornické muzeum ve Freibergu – městě, kde mimo jiné působí také historicky nejvýznamnější hornická univerzita. Hlavními hybateli jsou především ředitelka muzea Andrea Riedel a historik Rainer Karlsch. Výstava se badatelsky co nejobjektivněji pokouší vyrovnat s velice náročným tématem. Těžba uranu v Krušných Horách totiž zažila největší rozmach v období tzv. studené války a hrála důležitou roli v rámci „závodů ve zbrojení“. Dobývání uranu na české i německé straně hor probíhalo pod nekompromisním dohledem tehdejšího Sovětského svazu. A právě politický rozměr těžby tvrdě dopadal na osudy lidí.

Pohled zpět je mementem, přináší poznání, které jen málokterý návštěvník výstavy přijme bez silných emocí. Autoři se zároveň pokusili představit budoucnost uranu, a to zejména v souvislosti s postupnou odstávkou jaderných elektráren v Evropě. Tím se výstava stává vysoce aktuální jak pro dospělé návštěvníky, tak pro školní mládež.

Součástí instalace je i výběr z exponátů, zapůjčených těžební společností Wismut GmbH, dále dokumentace léčebného využití radioaktivních látek ale i jaderných zbraní.