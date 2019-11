Připomeňme si kouzelný svět našeho dětství. Období bezstarostného hraní Vám rádi navodíme na unikátní výstavě RETROHRÁTKY. Po čem jste toužili? Co Vám rodiče „vystáli“ ve frontě a Vy to našli ve skříni dříve než pod stromečkem? Shromáždili jsme pro Vás legendární hračky a hry z padesátých až osmdesátých let minulého století. Přijďte si najít to své legendární autíčko nebo panenku a nechte vzpomínky plynout.

A protože budete chtít přijít znova, nezapomeňte přibrat své kamarády, děti nebo vnoučata, pro které je k dispozici naše RETROHERNA.