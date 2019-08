Umění v nouzi?! Kunst in Not?!

Výstava je věnována pedagožce, výtvarné kritičce, kurátorce a jednatelce Sekce Emmě Meisel (1885, Opava - 1941, Osvětim) a seznámí veřejnost s málo známou muzejní činností, která z Teplic učinila jedno z center výtvarného umění prvorepublikového Československa.

Jde o volné pokračování výstavního projektu z roku 2018 věnovanému výtvarnému životu v Teplicích za 1. republiky.

Mezi lety 1934 a 1938 sehrály Teplice velmi důležitou roli v oblasti výtvarného umění. Díky teplickým pedagogům a řediteli Městského muzea , zde byla při muzeu vybudována Sekce pro výtvarné umění. Její náplní byla organizace uměleckých výstav německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska. Konaly se v muzeu a posléze tzv. Kunsthalle, výstavní síni v druhém patře místní spořitelny. Do Teplic se tak ve výběru dostalo to nejlepší z tehdejší výtvarné produkce uvedeného okruhu. Kromě členů progresivního uskupení Prager Secession (mimo jiné malíři, kteří svou tvorbou překročili rámec tehdejšího Československa Maxim Kopf a Kurt Hallegger nebo sochařka Mary Duras) to byla také např. reprezentativní přehlídka tvorby žen umělkyň. Prostor byl věnován i autorům z regionu, např. Rudolfu Jakubkovi, Hermannu Zettlitzerovi nebo Franzi Grussovi.

Rekonstrukce činnosti Sekce je výsledkem dlouhodobého zájmu kolektivu autorů. Její první představení proběhlo v rámci průlomového projektu Maldí lvi v Kleci v roce 2013 v Liberci, Chebu a v Neugablonz. Výstavní projekt doprovozený knihou nabídne návštěvníků, zájemcům o umění a také prvorepublikové Teplice nový, neznámý pohled na výtvarnou tvorbu, která tvořila nedílnou součást tehdejší první československé republiky. Představeny budou obrazy, kresby, grafiky, sochy a výběrově umělecké řemeslo. Díla ze sbírek Regionálního muzea v Teplicích doplní výpůjčky z veřejných a soukromých sbírek. Výstava stojí na počátku cyklu uměleckých přehlídek věnovaných německy hovořícím výtvarným umělcům, které by měly být v následujících letech v prostoru jízdárny teplického zámku prezentovány.