Album tety Milly - ilustrace a fotografie Radky Jacob

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vás srdečně zve do prostor Staré papírny v ulici Volyňských Čechů 733 na výstavu autorky Lady R. Jacob of Hougun Manor s názvem Album tety

Milly- ilustrace a fotografie.

Výstava je inspirována stejnojmennou připravovanou obrázkovou knížkou z autorčina pera, která vypráví příběh o jednom neobyčejném stařičkém albu, které najde na půdě hlavní hrdinka Sophie. To patřilo její milované pratetičce Mille, která v Modrém domku trávila prázdniny kdysi jako malá. Sophie tam objeví spoustu zajímavých věcí a také zašlé fotografie starých domů. A protože Sophie milovala kreslení už jako dítě, nyní opuštěná a chátrající místa začínají v jejích rukách ožívat ve světě pastelek a nekonečné fantazii a stávají se opět domovem.



Velcí i malí návštěvníci se budou moci zasnít a přenést se do světa plného barev, fantazie a hravosti, který autorka vytvořila ve svých ilustracích, fotografiích, kulisách a výrobcích z papíru. Kromě výtvarných prací se mohou návštěvníci těšit též na pravé album, o kterém je celou dobu řeč. Výstava bude slavnostně zahájena vernisáží ve čtvrtek 25. dubna 2019 v 17 hodin a návštěvníci ji mohou shlédnout do 29. 6. 2019.