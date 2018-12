Trh s uměním v Domě umění

Toužíte mít doma originální umělecké dílo? Stát se mecenášem umění? Nebo si prostě koupit něco pro radost?

Přijďte do Domu umění na týdenní trh s uměním a obohaťte své příbytky nebo své blízké jedinečným předmětem. Založte si vlastní sbírku, je to totiž investice do budoucna.

Díla k zakoupení budou vystavena ve foyer Domu umění. Naleznete tu práce jak studentů, začínajících umělců, etablovaných tvůrců nebo lidí zapálených do tvorby. Vystavená díla, nepřekročí hodnotu 5 000Kč za kus, budou trvanlivá a transportovatelná, v různých formátech i velikostí. Cena bude pevně stanovena. Dům umění pomáhá tvůrcům s uzavřením kupních smluv, proto si můžete být jisti, že dílo bude opravdu vaše

Podívat se na výstavu můžete kdykoliv od úterý do soboty v časech 10-18 hodin, zdarma.