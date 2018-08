Dočesná - Žatec

...slavnosti chmele a piva s nejdelší tradicí v ČR

61. ročník Žatecké Dočesné se uskuteční 31.8. až 1.9.2018

Vstup: ZDARMA 4 PÓDIA / VÍCE JAK 45 PIVOVARŮ

61. Dočesná se blíží a co že nás to čeká ?

PÁTEK 31. 8. 2018



NEXEN TIRE STAGE (Náměstí Svobody )

18:00 - 18:40 Zahájení ( Chmelobrana, zástupci města )

18:00 - 24:00 Moderátoři: Radka Mašková a Radek Jirgl

18:40 - 19:20 Děti svému městu ( Děti z MŠ, ŽŠ a ZUŠ Žatec)

19:20 - 20:20 The Little Bit Band

21:00 - 22:10 Roman Dragoun and His Angels

22:50 - 24:00 BSP (Speciální výroční koncert k 25ti letům kapely)



GESTAMP STAGE (Letní kino - Vrchlického ulice)

18:00 - 18:20 Zahájení

18:00 - 24:00 Moderátor: Karel Fiala

18:20 - 19:30 Xindl X

20:00 - 21:00 Instinct

21:40 - 22:40 Vanua 2

23:00 - 24:00 Traktor



SOLAR TURBINES STAGE (Náměstí Prokopa Velkého)

18:00 - 18:20 Zahájení

18:00 - 24:00 Moderátor: Vladislav Slezák

18:20 - 19:20 Pontiac

19:50 - 20:50 Petr Spálený

21:20 - 22:30 Pavel Calta

23:00 - 24:00 Lochness



HISTORICKÉ TRŽIŠTĚ U DIVADLA (Dvořákova ulice u Divadla)

18:00 – 24:00 Dobové prodejní stánky, dobová řemesla,

soutěže pro děti a rodiče.

Každou hodinu historický program

(Turnaje pro děti, rytířské souboje, alchymista atd.)



SOBOTA 1. 9. 2018



NEXEN TIRE STAGE (Náměstí svobody )

12:00 - 24:00 Moderátoři: Radek Jirgl a Radek Šilhan

12:30 - 13:00 Žatečanka

13:00 - 13:35 Zahájení, delegace a partneři Dočesné

13:35 - 13:40 Vyhodnocení degustace piva

13:40 - 14:40 Žatečanka + tanec s korbelem a ruční česání chmele

14:40 - 15:00 Nexen Tire - soutěž generálního partnera

15:40 - 16:40 The Tap Tap

17:00 - 17:40 Red Dwarf Band - ZUŠ Big Band Jirkov

18:30 - 19:40 Marie Rottrová

20:20 - 21:30 Ondřej Havelka

22:00 - 23:00 Elvis Presley Impersonator a Band



GESTAMP STAGE (Letní kino - Vrchlického ulice)

14:00 - 24:00 Moderátor: Karel Fiala

14:00 - 15:00 Krucipüsk

15:30 - 16:30 Perutě

17:00 - 18:00 Znouzecnost

18:40 - 19:40 Olga Lounová

20:20 - 21:20 The Gang

22:00 - 23:00 Tři ségry revival banda



SOLAR TURBINES STAGE (Náměstí Prokopa Velkého)

10:30 - 24:00 Moderátor: Vladislav Slezák

10:30 - 11:00 Jitřenka Žatec

(nová pohádka „O červené Karkulce“)

11:30 - 13:30 Eldorádo s Krejčíkem Honzou

14:00 - 15:00 Jakub Smolík

15:30 - 16:30 Ivan Hlas Trio

17:00 - 18:00 Jablkoň

18:40 - 19:40 Michal Šeps a Reggiment

20:20 - 21:20 Nebe

22:00 - 23:00 Sebastian



KLÁŠTERNÍ ZAHRADA ( Tř. Obránců Míru)

10:00 – 11:15 Zahrajte nám muziky

Program především pro starší generaci

Staropražská kapela Hašlerka

(Staropražské šlágry, dobové kostýmy)

11:30 – 13:00 Malá kapela Vladimíra Kettnera

(Česká lidová hudba + krojovaný taneční pár)



13:00 – 17:00 Prezentace Žateckých zájmových spolků a organizací

14:00 – 17:00 Každou hodinu zábavný animační

program pro rodiče s dětmi

(15 minutový blok - soutěže, tanec, hudba, balónková show)



HISTORICKÉ TRŽIŠTĚ U DIVADLA (Dvořákova ulice u Divadla)

11:00 – 24:00 Dobové prodejní stánky, dobová řemesla,

soutěže pro děti a rodiče.

Každou hodinu historický program

(Turnaje pro děti, rytířské souboje, alchymista atd.)



SKATEPARK POD HRADBAMI ( Nákladní ulice)

09:00 - 14:00 STREETBALL CUP ŽATEC 2018 (7. ročník)

13:00 - 18:00 SKATEČESNÁ 2018 (vol. VI)



FESTIVAL UNDERWALL 2018:

REST, PJ, MC GEY, GREWNÍ SKUPINA (Fogosh, Febio, K.O, Nty), SANY, DJ JORGE NAIPES



Doprovodné akce:

Pátek 31. 8. a Sobota 1. 9.

Chovatelský areál Žatec (výstava Králíků, drůbeže, holubů a exotů)

Stará Papírna (výstava kaktusů a sukulentů)

Husitská Bašta (Expozice muzea Homolupulů, Pořádá Chmelobrana)

Odborná degustace piv (Chmelařský institut)

Živý Obraz – ukázka ručního česání chmele v nejmenší chmelničce na nám. Svobody)

Zábavné atrakce (Hošťálkovo nám, Žižkovo nám, nám 5. Května)



Zveme Vás na návštěvu:

Chrám chmele a piva

Chmelový maják

Chmelařské muzeum

Regionální muzeum a Křížova vila



Zveme Vás do Informačních center města Žatce - na kruhovém náměstí, Nám. Prokopa Velkého a u letního kina.

Program bude také v letošním roce na pěti podiích. Hlavní scéna na náměstí Svobody, druhá scéna na náměstí Prokopa Velkého, třetí scéna si své místo našla v letním amfiteátru ve Vrchlického ulici.

Čtvrtou scénu s historickou tématikou najdou návštěvníci tradičně ve Dvořákově ulici. Po loňském úspěchu bude pátá scéna umístěna v Kapucínké zahradě.

Pro zájemce bude otevřena Expozice muzea Homolupulů nebo výstava králíků, drůbeže, holubů a exotů.

Součástí programu je také Streeball Cup, Skatečesná a festival Underwall.