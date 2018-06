Rudolf Jakubek / Grafiky a kresby

Grafik, kreslíř a pedagog Rudolf Jakubek je osobnost německočeské grafiky 20. a 30. let 20. století, jehož tvorba nebyla doposud patřičně doceněna. Absolvent grafického ateliéru Augusta Brömseho (1873-1925) patří k expresivním realistům, který nutkavá obsahová sdělení umocňoval dokonalým zvládnutím grafického řemesla, jež se opíralo nejen o práce svého učitele, ale také o manýru rembrantovského ladění. Výběr grafik a kreseb z velkého souboru Regionálního muzea v Teplicích představí první větší prezentaci Jakubkovy tvorby. Do teplických muzejních sbírek se jeho grafické listy a kresby dostaly již po roce 1934. Tehdy zahájil v Teplicích pedagogickou činnost a působení ve výtvarné sekci teplické Muzejní společnosti. Kromě portrétů představí výstava Jakubkova „životní“ témata, k nimž se opakovaně vracel. Vybíral si biblické, mytologické a pohádkové příběhy i literární a divadelní díla většinou popisující existenciální souboj jedince s traumatickou skutečností. Obraz děje stavěl Jakubek na teatrální scéně nabité dynamikou a neklidem vyvolanými dominantními postavami s excelentně zvládnutou anatomií a pitvořivými obličeji. Kromě grafiky představí výstava také soubor Jakubkových kreseb věnovaných živočišným erotickým hrátkám Satyrů, který zapadá do jeho obliby vyhledávání kontraverzních námětů.