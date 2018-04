Běžíme na hrad: Točník

Volnočasový běžecký seriál Běžíme na hrad v sobě kombinuje sport, poznávání hradů i skvělou rodinnou aktivitu v přírodě. Pro účastníky z řad závodníků, rekreačních běžců i jejich rodin jsou připraveny běhy pro všechny věkové kategorie.

Dospělí si zazávodí na pěti a patnáctikilometrové trati. Pro děti jsou to závody na vzdálenosti 100, 300, 600 a 1200 metrů. Start prvního závodu pro děti je připraven na 11 hodin, závody na 5 a 15 km startují ve 13 hodin a ve 14:30. Běží celá rodina Aby nebylo sportovního vyžití málo, v Rodinném běhu od Hypoteční banky, který je už tradiční součástí celé běžecké tour, můžete vyhrát celodenní rodinné vstupné do Aqua Palace Praha nebo do vybraného science centra. Jedinou podmínkou pro registraci je, aby alespoň jeden z rodinného klanu byl mladší 15 let. Každý z členů rodinného týmu může běžet závod podle svého výběru (5 či 15 km), děti vybíhají na trať, o jejíž délce rozhoduje věk závodníka.

Vyhrává rodina, která dosáhne nejlepšího hodnocení „Na seriálu Běžíme na hrad spolupracuje naše banka už několik let. Vzhledem k tomu, že se rodinám snažíme zařídit příjemný vstup do společného života díky dostupnému bydlení, jsme patronem právě Rodinného běhu. Věříme, že naše spolupráce s projektem bude pokračovat i v dalších letech,“ říká Andrea Vokálová, tisková mluvčí Hypoteční banky. Sportujeme pro sebe ale i pro druhé Součástí seriálu Běžíme na hrad je i charitativní program Na zdraví pod záštitou Československé obchodní banky. V rámci tohoto projektu má každý, kdo navštíví ČSOB zónu, možnost přispět svým aktivním pohybem a přeměnit jej v dobrý skutek. Pod dohledem profesionálních trenérů z OnlineFitness si mohou návštěvníci vyzkoušet kolik dřepů, kliků nebo sed-lehů zvládnou udělat za 2 minuty.

Výtěžek z akce poputuje na projekt Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. V letošním roce budou zájemci pomáhat Michalovi, který miluje sport a potřebuje nový vozíček. Částka, kterou se budou snažit organizátoři vybrat, je 50 tisíc korun. U stánku si přijdou na své i děti, které si budou moci vyzkoušet některou z kreativních dílen a odnést si domů i vzpomínku, jež si sami vytvoří. Seriál Běžíme na hrad bude během léta pokračovat v okolí dalších čtyř hradů po celé České republice, které nabízí jak atraktivní historická prostředí, tak i krásnou okolní přírodu a členitý terén. Hlavním cílem projektu je propojení oblíbeného sportu, historie, kultury, turistiky a aktivit pro celé rodiny. Další letošní závody: Bouzov: 2. 6. 2018 Kunětická hora: 23. 6. 2018 Loket: 22. 9. 2018 Veveří: 6. 10. 2018