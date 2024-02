LETNÍ OPEN AIR KONCERT

TOUR 2024 Štefan Margita & lidovky

Světoznámý tenorista Štefan Margita opět překvapuje nejen své fanoušky a přichází s novým koncertním programem, který navazuje na úspěšné CD Rež, rež, rež vydané u společnosti Supraphon (2023).

V programu se můžete těšit nejen na známé a populární lidové písně jako je Ach, synku, synku, Takú sem já frajárečku dostal , To ta helpa nebo na velice žádanou a diváky oblíbenou píseň Išel Macek do Malacek, ale také na další atraktivní melodie jako je Jaká to nádhera, Když mne stará matka (A.Dvořák) nebo Sporting Life G. Gerschwina.