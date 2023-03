Vtípečky v Rakovníku - Stand Up Show

„V Rakovníku chceme udělat naši největší show,“ zvou Vtípečky se zelím Mladí komici z Vtípečků se zelím míří do Rakovníka. Pro návštěvníky si připravili výběr těch nejlepších vtipů, které předvádějí po pražských klubech i po sálech ve středních a severních Čechách. Vystoupení se koná 22. dubna od 20 hodin v Domě osvěty.

Diváci se mohou těšit na neokoukané tváře českého stand upu. Vystoupí Jiří Štraub, který z Rakovnicka pochází, jeden ze zakladatelů Vtípečků se zelím Ondřej Cabal, mělnická komička Julie Fric Krauskopfová, Adam Korytář z hlavního města a ve svém specifickém outfitu se představí také novopečený Pražák Martin Černý. „Seznámili jsme se na takzvaných open mic večerech, tedy na akcích, kde komici zkouší svůj nový materiál a kde se začátečníci učí vystupovat. Velkou část těch akcí pořádali Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan. Ti nás také zasvěcují do řemesla stand up komedie,“ popisuje Jiří Štraub, kterého Rakovničané mohou znát například z Divadelního spolku Tyl a inscenace Šakalí léta, rapmetalové kapely Monaste nebo i díky jeho humoristické knize pro děti Rockové příběhy pro malé rebely. Štraub bude celý večer také moderovat. „Přál jsem si, abychom se s Vtípečky dostali i do Rakovníka. Mám radost, že nám kulturní centrum vyšlo vstříc. Máme k dispozici celý Dům osvěty a rádi bychom tam udělali naši zatím největší show. Přijďte a pište s námi historii Vtípečků se zelím,“ směje se Štraub. Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc. Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu.

