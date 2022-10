Street food festival - Kolín

Přijďte ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva. Na to všechno se můžete těšit v sobotu 8.10.2022 na Karlově náměstí. Tak neseďte doma a doražte ochutnat pochoutky připravované přímo před vašimi zraky.

Kdy:

8.10.2022 10:00 - 8.10.2022 19:00

VÍCE INFORMACÍ ZDE