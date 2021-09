Scratch - Mladá Boleslav

Scratch je vizuální programovací jazyk a ideální způsob, jak se seznámit s programováním. Děti se tak hravou formou ponoří do základů programování a naučí se logicky přemýšlet. Všechny nové znalosti hned použijou v praxi, v malých projektech, jako jsou jednoduché hry nebo animace.

Kdy a kde: 16. 10. 2021 9:00 - 15:30 hod., Mladá Boleslav

Co se děti naučí

Základy programování (co je to proměnná, cyklus, nebo podmínka)

Logické myšlení – jak rozkládat problémy na dílčí části

Jak se bezpečně pohybovat na internetu

Pro koho je kurz určen

Pro holky a kluky od 8 do 12 let, které umí ovládat počítač myší a používat webový prohlížeč

PODROBNÉ INFORMACE ZDE