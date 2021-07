Zveme vás na interaktivní putovní výstavu Muzea Vysočiny Jihlava Svět středověkých her do mansardy rakovnického muzea od 18. 6. do 19. 9. 2021!

Život ve středověku byl v mnohém jiný než dnes. Naši předkové však stejně jako my dnes hledali možnosti, jak si pobyt na tomto světě zpříjemnit, a jednou z cest byly různé hry, v nichž mohli poměřit své schopnosti s ostatními či jen zcela prostě zkusit štěstí. Tato výstava představuje bližší představu o tom, jakým hrám naši předkové v rozmezí od 12. do počátku 17. století holdovali a jak moc se tyto hry lišily od her, jimiž zaháníme dlouhou chvíli dnes. Kromě samotných her, které bude možné si za dodržení epidemiologických opatření v muzeu zahrát, budou na výstavě prezentovány také ukázky originálů archeologických nálezů dokládajících jak hry s danými pravidly přístupné širokým vrstvám (Kostky, Deskové hry, Hry s koulemi, Míčové hry), tak hry určené pro příslušníky vyšších vrstev společnosti (Rytířský turnaj, Lov, Střelba), ale i hravé trávení volného času, nesvázané danými pravidly (Dětské hry, Drobná keramická plastika, Zimní zábava).

Výstavu v loňském roce hostilo Západočeské muzeum v Plzni, jenž vedle Muzea Vysočiny Jihlava, Archaia Brno z. s., Muzea Českého krasu v Berouně či Oblastního muzea v Lounech zapůjčilo na výstavu nálezy ze svých sbírek. Chybět nebudou ani zajímavosti ze sbírky Muzea T. G. M. Rakovník.

Otevírací doba mimo pandemii:

celoročně:

po: zavřeno

út - ne 9:00 - 17:00 hodin

Upozornění:

od 11.30 do 12.30 - polední přestávka, dezinfekce prostor