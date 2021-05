Program na červen

Červnová letní nálada v Mekuc

„Programová nabídka Mělnického kulturního centra na červen slibuje nejen hudební zážitky, návštěvníci mají možnost zúčastnit se zajímavých přednášek a srdečně je zveme i na prohlídku prvorepublikového architektonického skvostu, Masarykova kulturního domu.

Ten v červnu slaví 85. výročí od svého otevření. Jsme rádi, že naše společnost sídlí v budově s tak inspirující tradicí.”, přibližuje kulturní program Mekuc pro nadcházející měsíc produkční Marie Krutišová.

Masarykův kulturní dům | Voda ve výtvarném umění

Na Mělníku je voda velkým tématem od samých počátků města. Oživila jej také nedávná výstava Voda a civilizace na náměstí Míru. Bylo by škoda téma vody opustit s koncem výstavy, je nevyčerpatelné a bez počtu jsou také možné úhly pohledu na něj. Dvě přednášky historika a teoretika umění PhDr. Vladimíra Czumala se na bohatém obrazovém materiálu pokusí 1. a 15. 6. přiblížit, co o tématu vody vypovídá ve své tisícileté historii výtvarné umění, jaké významy vody nám mohou připomenout obrazy, sochy a stavby. / Vstupné 80 Kč

PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. (* 1954) vystudoval obory dějiny umění a estetika na FF UK v Praze. Specializuje se na problematiku měst, architektury, fotografie a památkové péče. Přednáší na FAMU, KTF UK, FSv ČVUT, VOŠTŘ a v kursech NPÚ, MHMP a MK ČR.

Masarykův kulturní dům | Milli Janatková Solo

Osobitá zpěvačka, multiinstrumentalistka a skladatelka propojující žánry a umělecké obory představí 2. 6. v MKD své album Hluboko, projekt založený na originálních aranžích nejstarších českých hudebních památek z 11. až 15. století. Píseň Buoh získala ocenění Vox Populi – The Independent Music Awards v New Yorku. K tvůrčímu průzkumu podstaty české kultury se autorka dostala přirozeným vývojem od zkoumání osobní rodové minulosti, které zpracovala v oceňovaném projektu Mým kořenům. / Vstupné 150 Kč

Masarykův kulturní dům | Brass Avenue

Hudební zážitek pro všechny generace, velkolepá choreografická show dechového bandu Brass Avenue, hrajícího originální aranžmá největších světových hitů, čeká diváky v prostoru před MKD 16. 6. / Vstupné 150 Kč

Masarykův kulturní dům | Den otevřených dveří MKD

V červnu letošního roku si připomínáme 85. výročí vybudování a slavnostního otevření Masarykova kulturního domu. Významná státem chráněná architektonická památka je vystavěna ve stylu funkcionalistického purismu podle návrhu Josefa Širce, Bedřicha Zemana a Jana Bohuslava Zeleného. Budova samotná kromě důstojného a moderního stánku kultury v sebevědomém okresním městě představovala rovněž památník obětí první světové války a poctu prezidentu Masarykovi. Pojmenování po prvním československém prezidentovi T. G. Masaryk osobně odsouhlasil. Základní kámen budovy byl položen 10. března 1935, stavba, jejíž práce vedl stavitel Václav Nový, byla zahájena 28. června téhož roku. Přesně rok poté, 28. června 1936, proběhlo slavnostní otevření a zahájení výstavy věnované Masarykovu dílu a kulturnímu snažení na Mělníku. Následujícího dne zde byla uvedena hra Ladislava Stroupežnického Naši furianti.

K letošnímu výročí pořádá Mekuc 25. 6. den otevřených dveří MKD. Kulturní dům bude veřejnosti přístupný od 10 do 17 hodin, v 11 a 15 hodin čekají zájemce komentované prohlídky. Mělnické návštěvníky, kteří MKD důvěrně znají z pohledu diváka, jistě zaujmou běžně nepřístupné prostory, mimomělničtí mohou obdivovat z velké části dochované původní vybavení interiéru i obnovenou bronzovou sochu T. G. Masaryka od významného umělce Vincence Makovského. Ve foyer hosty osloví probíhající výstava Vítězslav Knejfl na srbské frontě – Životní příběh mělnického profesora věnovaná oblíbenému dlouholetému pedagogovi mělnického gymnázia a jeho působení v srbském Rudniku. Zde během 1. světové války i jako zástupce nepřátelské mocnosti dokázal získat přátelství místních občanů a pořídil řadu působivých fotografií.

Galerie Ve Věži | Setkání Ve Věži s Magdalenou Rutovou

Komentovaná prohlídka výstavy ilustrací a linorytů Magdaleny Rutové proběhne v galerii Ve Věži 24. 6. „Výstavou zájemce provede sama autorka, držitelka Zlaté stuhy (2020) za výtvarné zpracování knihy Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse, poctivého piráta ve službách madam L., vydané nakladatelstvím Baobab. Tato i další knihy s ilustracemi Magdaleny Rutové budou k nahlédnutí, návštěvníci budou mít možnost vyzkoušet si i techniku linorytu”sděluje kurátorka výstavy Silvie Belis.

Městská knihovna Mělník | Věčné léto v knihovně

Slavný francouzský spisovatel Albert Camus prý jednou řekl: „Uprostřed zimy jsem v sobě objevil věčné léto.” A to se povedlo i naší knihovně.

V dobách zavřených rozkvetla myšlenka na Žlutý ostrov, který nám už více než měsíc dělá radost. My upřímně doufáme, že venkovní poslech audioknih, vůně květin a chuť čerstvě namleté kávy těší i vás. Audio-středy na Žlutém ostrově neohroženě plují dál také celým červnem. Máte nějaké nápady, jak Žlutý ostrov ještě vylepšit? Napište nám na e-mail knihovna@mekuc.cz.

Léto se s úsměvem dere i dovnitř knihovny. Ve foyer pro vás vznikla odpočinková zóna, kde je možné se v klidu nasvačit a popovídat si. Příjemné prostředí dotváří živé květiny, o které s láskou pečují naše knihovnice.

V průběhu června bude dokončena impozantní velkoformátová ilustrace na zdi u vchodu do knihovny. Tu k nám přijela vytvořit autorská dvojice oceňovaných ilustrátorů Veronika Vlková a Jan Šrámek. Sledujte náš facebook a třeba se přijďte na vlastní oči podívat, jak taková parádní věc vzniká.

Od pondělí 7. 6. po dlouhé pauze znovu rozjíždíme pravidelné kurzy pro seniory Trénování paměti a Práce na PC. Oba kurzy povede naše lektorka Jana Volková. Více informací se dozvíte na našich webových stránkách, facebooku, nebo přímo od paní Volkové telefonicky na 702 234 480 nebo emailem – volkova@mekuc.cz.

Pro seniory chystáme od září také vysokoškolské zájmové studium formou Virtuální Univerzity třetího věku. Systém výuky je založen na vysokoškolskými lektory předem natočených multimediálních přednáškách, které budou prostřednictvím internetu přenášeny do sálu naší knihovny. V prvním semestru školního roku 2021/2021 bude možné vybírat ze dvou studijních kurzů. Podrobnosti ke studiu zveřejníme v průběhu června na našich webových stránkách, tištěné informace získáte od června také u výpůjčního pultu.

Další novinku připravujeme od září pro dámy. Otevřeme pro ně Dámský literární klub. Bude to čas určený aktivní relaxaci, klidné rozmluvě s knihami a o knihách. Nebude chybět ani sklenka dobrého vína nebo šálek skvělého čaje. Dříve, než klub otevřeme naplno,

zveme vás na první malou ochutnávku. „Přijďte se seznámit s knihovnou, vyzkoušet pohodlí proutěných křesel a rozsah našeho knižního fondu. Ve čtvrtek 10. 6. od 16.00 do 17.00 hodin se na vás těšíme” zve milovnice knih teoretička literatury Martina Blažeková.

Od 1. června můžete také v knihovně vidět výstavu fotografií z fotografické soutěže Najdi a vyfoť ve svém katastru, kterou uspořádala během března 2021 Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj pro účastníky od 6 do 19 let. Bylo to v době, kdy děti nechodily do školy a nemohly ani vyrážet na výlety mimo území obce, a soutěž je měla přimět vydat se do přírody alespoň v nejbližším okolí bydliště. Zároveň si procvičily i užívání internetov služby Úschovna, což pomohlo v rozvíjení jejich počítačové gramotnosti. Výsledky soutěže si můžete prohlédnout u nás v knihovně v rámci našeho celoročního tématu Online zdravě a bezpečně. Výstava také připomíná 45 let od založení CHKO Kokořínsko.

Mělnické podzemí se opět otevřelo návštěvníkům

Poslední květnový den potěšil všechny příznivce hradů, zámků a dalších památek, které pro veřejnost pořádají skupinové prohlídky s průvodcem. Mezi ně patří i mělnické podzemí s unikátní studnou, nejširší v republice.

Po více než půl roce opět otevíráme podzemní prostory s několika vítanými novinkami. Mělnické kulturní centrum, které podzemí provozuje, společně s městem Mělník využily nucenou pauzu v provozu k rekonstrukci vstupu do podzemí. Do středověkých sklepů

se nyní vchází z pohodlné dostatečně prostorné vstupní místnosti přístupné přímo z Turistického informačního centra Mělník.

Krytý a zároveň vzdušný vstupní prostor je vybaven názornými informačními panely, které seznamují návštěvníky s vybranými fakty o památce, kterou se chystají navštívit. Novou podobu vstupu ocení účastníci prohlídky především v období náročných klimatických

podmínek, což je vzhledem k celoročnímu provozu podzemí velmi žádoucí.