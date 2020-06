Kouzlo modrotisku

V rámci výstavy bude k vidění rozsáhlá sbírka modrotiskových štočků (tiskařských forem) a jejich plátěných vzorníků. Návštěvníci se dozvědí, jaký je technologický postup modrotiskové techniky, co je to indigo a jak se získává, odkud a ve které době se do Evropy tato technika dostala.

Většina štočků pochází z nedaleké nymburské barvírny rodu Rachlíků.