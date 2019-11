Nejlepší a nejslavnější české drama, které je zároveň vrcholem tvorby bratří Mrštíků. Starší z nich Alois nalezl námět v moravské vesnici Těšany a chtěl jej zpracovat jako román. Vilém však prý navrhl napsat na motivy původně celkem jednoduchého příběhu skutečné drama. Ukázalo se, že to byl skvělý nápad. Maryša měla premiéru v pražském Národním divadle v květnu 1894 a od té doby prakticky nezmizela z jevišť. Byla adaptována i pro balet, operu a rozhlas. Nejspíš se nenajde nikdo, kdo by o Maryši alespoň neslyšel. Tragický příběh mladé ženy, kterou zničily obecné konvence, rodinná a společenská autorita, poslušnost, pravidla, jimž se nevzepřela. Ten příběh nám nepřipadá ani trochu starý. Každá z jeho postav má svou pravdu a každá z nich by našla sobě podobnou i dnes. Kolik lidí z různých důvodů popírá sebe sama, svoje pocity, své touhy ve jménu cizích omezení a „dobrých úmyslů“, jež mu vládnou, jimž dovolil, aby mu vládly – je to snad málo současné? Ale je to ještě život, anebo cesta do pekel?