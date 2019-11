Jak jsme slavili Vánoce / retrovýstava ve stylu 70. let 20. století

V posledních letech se design nechává inspirovat roky nedávno minulými a obrací se k předmětům denní potřeby a k módě let padesátých až osmdesátých. Hojně se mluví o stylu „retro“. V posledním desetiletí jsme mohli vidět řadu výstav na toto téma ve velkých muzeích a pozadu pak v podobných aktivitách nezůstávala ani regionální muzea.

V Muzeu T. G. M. Rakovník a Muzeu Nové Strašecí v minulých letech mohli návštěvníci vidět výstavu, která spojovala retro styl a vánoční čas – výstavu „Jak jsme slavili vánoce“ inspirovanou každodenním předvánočním životem let sedmdesátých. Na co se tedy mohou návštěvníci tentokrát Lánského muzea těšit? Připomeneme si, jaké vánoční dárky se v té době kupovaly – maminky dostávaly luxusní kazety s toaletními mýdly a punčochy (později punčocháče) zn. Elite, tatínkové obdrželi mýdlo na holení Barbus a vodu po holení Pitralon. Mezi dospělými se nadělovaly praktické dárky – obvykle elektronika, potřeby pro domácnost, oblečení, knížky. Nejvíce dárků dostávaly děti – kluci se těšili na auta na ovládání, stavebnice Merkur, vláčky PIKO, případně autodráhu. Dívkám dělaly největší radost panenky (hlavně chodící), kočárky, pokojíčky. Pod vánočním stromkem s pestrými skleněnými ozdobami se objevovaly další dárky - plyšáci, knížky, stolní hry a sportovní náčiní. Atmosféru výstavy dokresluje pohled do části obývacího pokoje připraveného jen rozbalit dárečky.