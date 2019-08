Žhavte motory na 3. ročník Klasick Race

Pokud vám v garáži stojí scrambler, caferacer, bobber, chopper, klasická motorka nebo kroska, která by chtěla projet, třetí ročník Klasick Race 2019 je akce přesně pro vás. 30. srpna až 1. září se všichni fandové motorek sejdou v Nečíně u Příbrami. Motorkářská parta z Klasick Wheels na přelomu srpna a září už potřetí pořádá oddechovou motorkářskou akci Klasick Race.

Co vedlo k jejímu založení vysvětluje zakladatel Klasick Wheels, Jakub Frey: „Klasick Race je pro nás samotným prazákladem celého Klasick Wheels. Jde o zkoncentrování několika zásadních pilířů, se kterými náš obchod vznikal, do jednoho víkendu. Custom motorky, výlet s partou kámošů, spaní pod širákem, hudba, závody…Jedním z hlavních důvodů, proč jsme přišli s tímto závodem, je, že jsme se sami chtěli něčeho takového zúčastnit. Viděli jsme akce v podobném duchu někde na internetu, ale bohužel jen ze zahraničí.“ Nejde tak o žádný hardcore motokrosový závod, ale o zábavný víkend pro všechny, kteří mají doma zaparkované své jednostopé krasavice a nepřestávají lovit spoustu srandy společně s kamarády a stejně naladěnými lidmi. Na novém místě s více závody Letos pořadatelé vedle nového místa konání, motorkářské dráhy v Nečíně, připravili nově pět soutěžních kategorií. „Letos, k lehké terénní trati, na které se pojedou kategorie s offroad a onroad přezutím, jsme nyní přidali ještě Vintage Cross pro krosky do roku 1989.

Jako další lákadlo bude Sprint na přilehlém polním placu, který se pojede vždy ve dvou. Novinkou bude také Himalayan Cup, který proběhne ve spolupráci s jedním z našich partnerů – Vintage Garage a je určen jen pro stroje Royal Enfield Himalayan, které budou k zapůjčení. Místo i formát závodu jsme změnili proto, abychom nabídli těm, kteří budou na Klasick Race již podruhé, nebo dokonce potřetí, něco nového. Zároveň chceme nálakat nové lidi, kteří si v programu předchozích ročníků nevybrali pro sebe vyhovující závod. Celý areál je pravidelně udržovaný a pro náš závod bude trať ještě řádně vyžehlena, takže bude sjízdná opravdu prakticky jakýmkoliv strojem od fichtla až po velké Harleye i s kuframa,“ dodává Jakub Frey. Vítězové si odvezou nejen věčnou slávu a putovní pohár, ale také finanční obnos a skvělé ceny. Akce nejen pro tvrdé chlapy Tahle akce není pro slabé nátury. Spát se bude ve stanu, ve vlastních autech nebo pod stromem. Na místě bude připraven gril plný jídla i pro vegetariány a bar s ledově namraženým Jägermeisterem a krásnými slečnami. Zábava nebude probíhat jen přes den. V pátek večer se o skvělou party postarají DJ‘s Z-Funk a v sobotu se k nim přidá Boodya s živou bubenickou show. Vstup na akci je zdarma a vítáni jsou nejen majitelé silných motorů, ale i celé rodiny s dětmi.