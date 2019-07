Strhující výlet do hudební minulosti plné nezapomenutelných hitů pro několik generací fanoušků The Beatles čeká na všechny návštěvníky koncertu kapely The Backwards. Kapela se představí se svojí hudebně - vizuální show BEATLES LEGENDS, která mapuje celé období tvorby legendárních Beatles. Od radostných začátků plných osvědčených hitů období Beatlemánie přechází ve 2. části ke skladbám z alb Rubber Soul a Revolver. Ve 3. části diváci uslyší hudebně vyzrálé a na interpretaci náročné hity z alb Sgt. Pepper´s a Magical Mystery Tour a nakonec písně z období "Abbey Road" (Let It Be, Hey Jude, Something, Here Comes The Sun, Ob-la-di Ob-la-da, atd.). Jsou to skladby, které The Beatles nikdy naživo nehráli z důvodu náročnosti jejich provedení. Součástí programu je také několik kostýmových převleků. Délka koncertu cca 2,5 hod. s přestávkou.