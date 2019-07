Boj o Jeruzalém

Jeruzalém. To slovo se tak lehce převaluje na jazyku, jako by tam patřilo, jako by ho člověk vyslovil snad tisíckrát a měl ho vypálené v mozku. Jméno města, u nějž máme pocit, že ho známe, aniž bychom ho kdy navštívili. Provází nás od narození, v myšlenkách i touhách. Kdo někdy ve Městě měst žil ví, že vše se točí kolem něj. A pokud se přímo netočí, tak si o něm alespoň lidé povídají. Jeruzalém je totiž pupkem světa.