Dětský den u Vodního světa

Jako již každoročně realitní kancelář ERA GARANCIA zve všechny děti do areálu Vodního světa v Kolíně na DĚTSKÝ DEN a to 31.5.2019 od 13:30 hodin. Na děti čeká odpoledne plné her, soutěží, malování na obličej a balónků. Celé zábavné odpolendne zakončí od 17 h loutkové divadlo.

Jste srdečně zváni.