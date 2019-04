Funky night OPEN AIR - Nymburk

A je to tady!

Funky night stále pokračují a tentokrát jsme pro Vás připravili doposud naši největší akci.

Funky night pod širým nebem na tom nejkrásnějším možném místě široko daleko:

Na špičce nymburského přístavu

Začátek je naplánován na 19:00 až do půlnoci.

Proudem poteče Plzeňské pivečko, jak jinak než originál Pilsner Urquell s pravým plzeňským guláškem a pro dietáře bulgurem.

A co takhle sex na pláži? No jasně. Všechno bude. Sex on the beach, Mojito, Cuba Libre nebo třeba Long Island Ice Tea pro Vás připraví kdo jiný než Nymburský koktejlový král a guru Fíla Ropek pod záštitou svého baru Casa Havana, kde po půlnoci pokračuje obrovská afterparty.

