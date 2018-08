Zámecké slavnosti - Benátky nad Jizerou

SOBOTA 25. SRPNA 2018 OD 15:00

PŘED VSTUPEM DO ZÁMKU

od 15:00 do 19:00 h Historické stánky a řemesla

NÁDVOŘÍ ZÁMKU

od 15:00 do 15:10 h Zahájení

od 15:10 do 16:15 h Hudební skupina Argema

od 16:20 do 16:40 h Bubenické show

od 16:45 do 17:30 h Heidi Janků

od 17:45 do 19:00 h Zpěvák Pavel Callta se skupinou

Od 19:00 do 24:00 h K tanci a poslechu zahraje hudební skupina TOX



Slavnostmi bude provázet zpěvačka, moderátorka a muzikálová herečka Heidi Janků

Vstupné:

dospělí 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč, děti do 12 let zdarma

Snížené vstupné od 19:00 h: 50 Kč

MOŽNOST NAVŠTÍVIT

Zámeckou věž od 14:00 do 19:00 h Vstupné zdarma

Muzeum hraček od 14:00 do 17:00 h dospělí 100 Kč, předškolní děti 40 Kč,

studenti a senioři 70 Kč

Expozici Jiřího Krohy a Výstavní síň od 15:00 do 17:00 h Vstupné zdarma