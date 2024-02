Ruže 2024 – Medzinárodná výstava ruží

Medzinárodná výstava sa do Ivanky vráti už štvrtý krát. Po troch úspešných ročníkoch sa opäť „svet ruží“ začiatkom júna prenesie do Ivanky pri Dunaji. Prvá výstava sa konala v roku 2017 a prišlo ju navštíviť cez 3 500 návštevníkov, druhú výstavu sme pripravili v roku 2019 a prišlo nás pozrieť cez 6 400 návštevníkov. Priestory výstavy sa s tretím ročníkom rozšírili aj o Ivanský kostol. Štvrtá výstava posunie zážitok návštevníkov opäť na vyššiu úroveň. Všetkým milovníkom ruží, estetiky, kultúry, hudobných vystúpení a umeleckých diel srdečne pozývame na štvrtý ročník Medzinárodnej výstavy ruží, ktorý sa bude niesť v duchu RUŽA – SPRIEVODCA HISTÓRIOU. Štvrtý ročník bude odkazovať na históriu Ivanského kaštieľa. Po prvom ročníku, ktorý bol venovaný poslednému uhorskému rodu panovníkov v Ivanke sa štvrtý ročník presunie ešte ďalej do minulosti.

K významnej osobe Uhorska z čias Márie Terézie, Antonovi I. Grasalkovičovi. Rodák z Urmína bol blízkym radcom panovníčky a stojí za významnými palácmi ako Grasalkovičov palác v Bratislave, Barokový kaštieľ v Gödöllő a napríklad aj Kaštieľ v našej Ivanke pri Dunaji. Vzdať hold Antonovi Grasalkovičovi sme sa rozhodli, nielen preto, že jeho život je spojený s našou obcou, ale ako veľké prepojenie vnímame 3 ruže v erbe Antona Grasalkoviča. Tri ruže budú prepájať aj celú komunikáciu výstavy a hlavný vizuál.